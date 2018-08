Bocciati dalla scuola, ammessi con riserva dal tribunale

Si tratta forse del primo caso a San Marino

Il tribunale accetta il ricorso di due giovani studenti che erano stati bocciati al Centro di Formazione Professionale e che invece frequenteranno regolarmente il terzo anno:

In Italia, dove in questi anni c'è un vero e proprio di boom di ricorsi al TAR per annullare bocciature alle superiori e perfino alle medie, con peraltro la recente tendenza di vederli accolti, la notizia perderebbe il suo appeal.



Ma a San Marino sta facendo scalpore il caso di due sedicenni bocciati a giugno al Centro di Formazione Professionale e che invece a settembre frequenteranno regolarmente il terzo anno. Assistiti dagli avvocati Stefano Pagliai ed Alessandro Scarano, davanti al giudice amministrativo di primo grado i genitori dei minori hanno avuto la meglio, facendo leva proprio sul regolamento del Centro di formazione Professionale, che era rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato. In caso di insufficienze non gravissime e di un profilo di condotta a scuola che non riporti evidenze negative, si può disporre l'ammissione con riserva, non essendo prevista la possibilità di esami di recupero a settembre. Ciò che non ha fatto il corpo docente, l'ha imposto il tribunale.



s.b