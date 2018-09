3 settembre: Trump e Putin fanno gli auguri a San Marino per i 1718 anni dalla fondazione

Ci avviciniamo al 3 settembre, festa di San Marino. E anche Trump e Putin, in occasione dei 1718 anni dalla Fondazione della Repubblica, hanno inviato messaggi d'auguri.



Buon 3 settembre. Auguri alla Repubblica, ai Capitani Reggenti e al Popolo di San Marino. Il messaggio del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato tra i primi ad arrivare al cerimoniale dello Stato. Già protocollato anche quello inviato da Vladimir Putin, Presidente della Federazione Russa. Accade ogni anno che presidenti o sovrani dei paesi con cui San Marino intrattiene relazioni diplomatiche inviino messaggi augurali ed oltre a Trump e Putin, in occasione dei 1718 dalla Fondazione, l'hanno fatto anche il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto Abd al-Fattah al-Sisi e il Re Filippo del Belgio così come il Presidente della Confederazione Elvetica, il presidente della Polonia, il governatore generale del Canada e quello d'Australia e messaggi d'auguri sono arrivati anche dalle autorità degli Emirati Arabi. La lista definitiva in realtà è più estesa anche perché i messaggi, trasmessi per le vie diplomatiche, talvolta arrivano nei giorni successivi.



l.s.