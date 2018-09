3 settembre: i fuochi, la tombola, Casadei e Marescotti

Torniamo alla giornata di ieri, 3 settembre, festa del Santo Patrono che si è conclusa, come sempre con lo spettacolo pirotecnico. Nel video anche la voce di chi ha vinto la tombola e le immagini dello show dell'Orchestra di Mirko Casadei con l'attore Ivano Marescotti.





Belli ed emozionanti i fuochi d'artificio del 3 settembre, epilogo della festa del Santo Patrono, che nel tardo pomeriggio aveva vissuto un altro dei suoi momenti topici: l'estrazione della Tombola. Nonostante il tempo incerto e variabile migliaia i sammarinesi e non solo che si sono riversati in Piazzale Lo Stradone e in Piazzetta Sant'Agata nella speranza di vincere. Poco dopo le 19.30 l'inizio dell'estrazione e alle 20 era già tutto finito. La prima gioia, da 2.500 euro con la cinquina, per Gemma Volpinari di Domagnano che ha delegato la figlia e il nipotino alla verifica della cartella.

Pochi minuti dopo in due, Ornella Andreini di Ventoso e Anghel Liviu hanno vinto contemporaneamente la tombola da 15mila euro e ne hanno portati a casa, quindi, 7.500 a testa. A seguire la seconda tombola, da 7.500 euro, vinta da Pietro Bologna di Serravalle, baciato da una fortuna sfacciata: è la terza volta che vince alla Tombola del 3 settembre.

A chiudere la festa del Santo Patrono lo show, in Cava Antica – alla presenza dei Capitani Reggenti - dell'orchestra di Mirko Casadei e dell'attore Ivano Marescotti. Storie tragicomiche e fatti veri raccontati dall'attore romagnolo insieme alle note dell’orchestra guidata dall'erede dei padri nobili del liscio Secondo e Raoul Casadei. Il tempo avverso e incerto nel pomeriggio aveva fatto rinviare il palio delle balestre grandi che si disputerà domenica 16 settembre alle 14:45.