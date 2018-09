Papa Francesco contro "l'industria della distrazione": "Il mondo dipinto come un parco giochi"

Elogio del riposo in contrapposizione alla società odierna "assetata di divertimenti e vacanze"

Giorno di udienza in Piazza San Pietro, per il Papa, che ha ricevuto anche i motociclisti del Gran Premio Octo di San Marino e Riviera di Rimini.



Balli e musica all'udienza in Piazza San Pietro, dopo che Papa Francesco aveva già ricevuto alcuni motociclisti che prenderanno parte al prossimo Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini. Ha voluto parlare del riposo, il Pontefice, per sottolineare come la società odierna sia assetata di divertimenti e vacanze. “L'uomo – ha detto – non si è mai riposato tanto come oggi, eppure non ha mai sperimentato tanto vuoto”.

Al riposo come fuga dalla realtà, conclude, il Decalogo oppone il riposo come come benedizione della realtà, e ricorda che la domenica è “il centro del giorno del Signore”, la giornata per far pace con la vita.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervento di Papa Francesco durante l'udienza in Piazza San Pietro