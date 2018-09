Premio CerviaAmbiente a Donatella Bianchi: impegno per la divulgazione dei problemi e tutela dell'ambiente

Sono stati preclamati i vincitori del Premio e riconoscimento CerviaAmbiente, che dal 1973 premia personaggi che si sono particolarmente distinti sulle tematiche di carattere ambientale

È stato assegnato a chi di ambiente ne parla e arriva nelle case degli italiani da anni. Ha ricevuto il Premio CerviaAmbiente 2018 Donatella Bianchi, la giornalista Rai e conduttrice della trasmissione Linea Blu e presidente del WWF Italia.

Per Attilio Rinaldi, Presidente di CerviaAmbiente e del Centro di Ricerche Marine che ha introdotto la cerimonia di premiazione, “una corretta e puntuale informazione e comunicazione sui problemi ambientali – ha detto - è ora più che mai necessaria”.

Quest'anno in particolare focus sul mare e sulla sua tutela.

Un importante richiamo alla sensibilizzazione anche da parte della politica.

Durante l'evento è intervenuta anche la biologa Arpae Carla Rita Ferrari che con la sua relazione ha mostrato alcuni studi sulla presenza delle plastiche in mare.

Riconoscimento CerviaAmbiente anche allo scrittore e autore teatrale Jacopo Fo, da anni impegnato nella tutela dell'ambiente.



Nel video le interviste alla giornalista Donatella Bianchi, all’assessore per l’Ambiente Emilia Romagna Paola Gazzolo e all’artista Jacopo Fo.



Silvia Sacchi