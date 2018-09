Frank Thomas Leighton, il padre dello streaming online, vince il Marconi Prize 2018

Il Marconi Prize, il più prestigioso premio internazionale nel campo della ICT (Information and Communication Technology) nato per iniziativa della figlia di Marconi, Gioia Marconi Braga, verrà consegnato a Bologna in collaborazione con la Fondazione Gugliemo Marconi, il 2 ottobre a Frank Thomas Leighton, cofondatore di Akamai. Akamai è la azienda leader nel mondo per la fornitura di servizi CDN (Content Delivery Network) ed è quindi legata alla ricerca dei contenuti in rete. Leighton può essere considerato a tutti gli effetti uno dei padri dello streaming via internet, avendo contribuito a superare le difficoltà legate alla necessaria velocizzazione dei percorsi informatici.



Leighton ha deciso di devolvere il premio di 100.000 dollari a favore della Akamai Foundation, per il sostegno ai ricercatori più giovani. Presidente della Fondazione Marconi è Gabriele Falciasecca, uno dei nomi più prestigiosi a livello internazionale nell'ambito dei campi elettromagnetici e dell'ICT.