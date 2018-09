Emesso il bando per l'elaborazione di progetti preliminari del parcheggione di Borgo

Il segretario Michelotti: “Avrà linee d'indirizzo precise per il rispetto del paesaggio”

“Un piano che ha ormai una storia trentennale, è ora di realizzarlo!” spiega il segretario Michelotti. Il Congresso ha approvato il bando di concorso che raccoglierà tutti i progetti preliminari, che potranno essere presentati fino al 30 Novembre, per realizzare il parcheggio multipiano a Borgo Maggiore. Il concorso vuole stimolare “risorse interne al territorio”. Ogni studio dovrà infatti designare al suo interno un Capogruppo che sia cittadino o residente sammarinese.



Molto importante il rispetto del paesaggio. L'altezza massima non dovrà superare il marciapiede della strada sovrastante, proprio per non disturbare la veduta panoramica. Anche la gestione del traffico è fondamentale: “Diventerà un punto di snodo in cui far convergere i mezzi pubblici”.



Nel video intervista al Segretario di Stato al Territorio Augusto Michelotti