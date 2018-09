La nuova direttrice sanitaria parla per la prima volta

Tra nuovi impegni e continuità, Mara Morini sottolinea l'importanza di lavorare sull'integrazione tra Ospedale e territorio e sullo sviluppo delle cure intermedie

Da 3 giorni e qualche ora è Mara Morini la nuova direttrice sanitaria. Subentra a Maurizia Rolli, ora al Rizzoli di Bologna.

Un sistema sanitario costruito da ottimi servizi e nel quale si può operare in sinergia, le prime impressione della neo direttrice.

“La sostenibilità dei servizi sanitari pubblici - sostiene la Morini - è un aspetto che deve essere affrontato e mi pare che in questo momento ci sia una grande disponibilità a mantenere le risorse e il finanziamento”.

In particolare ci sono elementi sulla quale puntare per migliorare l'integrazione ospedale territorio: l'accesso al sistema sanitario, obiettivo da sostenere in maniera prioritaria.

Tra i primi provvedimenti su cui lavoreranno la riforma dell'atto organizzativo. “Importante – dice - non solo per i professionisti, ma deve essere lo specchio di un miglioramento in ottica di una facilitazione per la comunità”.

Si sono intanto conclusi i bandi di concorso internazionali per specialisti e inizieranno a breve i colloqui, ma quello relativo al reparto di pediatria è andato deserto.

Per sopperire a questa carenza verranno ampliate attività ambulatoriali e di consulenza, cercando di attrarre pediatri disposti a lavorare sul Titano.



Nel video un estratto dell'intervista alla direttrice sanitaria, Mara Morini.



Silvia Sacchi



