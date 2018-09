Svolta a Ny, 'Gender X' sul certificato di nascita

"Gender X": questa la scritta che d'ora in poi potrà comparire sul certificato di nascita di chi e' venuto alla luce a New York e non si riconosce ne' nel genere maschile ne' in quello femminile. La decisione e' stata presa a grande maggioranza al City Council e permetterà anche ai genitori di poter scegliere la 'X' per designare i propri figli neonati. Esultano la comunità transgender e Lgbt della Grande Mela che parlano di "decisione storica". Gli adulti che lo desiderano potranno cambiare così il proprio certificato di nascita senza che ci sia bisogno di una certificazione medica.