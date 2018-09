Per fine 2019 Dogana avrà un nuovo parcheggio pubblico

Sorgerà in località Ca' Ragni, precisamente in via Pittullo Orso, dove ora c'è solo un piccolo spazio dismesso, in ghiaia e resterà gratuito.

"Parcheggi in sicurezza come questo – ha detto il Segretario di Stato al Territorio Augusto Michelotti - sono rari e li stiamo ricavando dove riusciamo, anche attraverso convenzioni", come è stato fatto in questo caso in concomitanza con la demolizione del ghetto di case vecchie nei pressi del bivio e la realizzazione di una nuova palazzina a cura e spese dell'Agenzia Immobiliare San Marino.

La superficie del parcheggio sarà di circa 420 metri quadri e verranno realizzati 7 posti auto a servizio della scuola di Ca' Ragni che sarà libera di gestirli secondo le necessità.

È stato previsto inoltre un nuovo marciapiede lungo via Ca' Ragni di 65 metri, che si andrà a collegare a quello esistente per poter accedere in sicurezza al parcheggio.

Nel corso dei lavori verrà anche allargata la strada, dal parcheggio a via Ca' Ragni.

La Convenzione è stata sottoscritta nel maggio scorso e nella seduta del Congresso di Stato del 13 agosto è stata approvata la richiesta di autorizzazione edilizia della Segreteria di Stato per il Territorio e adottata la delibera.

Il progetto verrà presentato a giorni dal geometra Massimo Bertuccini che dovrà essere approvato anche dall'Ufficio per l'Edilizia.

I lavori partiranno fra 16 mesi per poter lasciare il tempo di ultimare i lavori di costruzione della palazzina e indicativamente è di una ventina di giorni la tempistica per la realizzazione del parcheggio.



Silvia Sacchi