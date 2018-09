Autovelox: entro l'anno dieci nuove installazioni

Agli otto preventivati se ne aggiungono altri due in strada del Marano. Il costo si aggira sui 180.000 euro. Michelotti invita a velocizzare le procedure

Bisognerà aspettare fine anno per i nuovi autovelox sulle strade della Repubblica. All'inizio si parlava di otto dispositivi nelle zone di Borgo Maggiore, Cailungo, Fiorentino e San Giovanni. Se ne sono aggiunti altri due che verranno installati a Faetano, in strada del Marano.



Il numero cresce e i tempi si allungano. Colpa di un apparato statale imbrigliato nella burocrazia, in autorizzazioni e competenze. “Chi ha responsabilità se le prenda” – invita uno spazientito Augusto Michelotti, che vuole velocizzare le procedure. “Eravamo quasi pronti- commenta - stavamo per acquistare l'apparecchiatura. Abbiamo aumentato il numero degli autovelox quindi si è dovuto ripartire daccapo”. Un'impasse che apre a riflessioni più generali sulla necessità di semplificare, “perché la lentezza – spiega il Segretario - frena lo sviluppo e non permette di decollare”.



Dunque sono state riviste le tempistiche. Il prezzo delle dieci installazioni dovrebbe aggirarsi intorno ai 180.000 euro. L'obiettivo degli autovelox non è fare cassa, ribadisce Michelotti, ma aumentare la sicurezza. Li troveremo infatti sulle strade più a rischio. “Su quella del Marano – ricorda il Segretario – ci sono stati diversi incidenti mortali”. Da qui l'esigenza di spingere sull'acceleratore – in questo caso solo metaforicamente - , anche alla luce degli effetti positivi in termini di sinistri sulla superstrada di Serravalle.



