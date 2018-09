Il sogno di Ivan diventa realtà: un nuovo mezzo per AISM

Grazie ad una raccolta fondi l'associazione sclerosi multipla delle Marche ha un nuovo pulmino

Voi vedete un pulmino, in realtà è un sogno che si realizza. Quello di Ivan Cottini, modello e ballerino malato di sclerosi multipla, che ben conosce le difficoltà anche pratiche che una famiglia deve affrontare per permettere gli spostamenti che le terapie impongono. Dopo avere visto i genitori impegnati in compromessi quotidiani che inevitabilmente lasciavano a piedi un famigliare, ha iniziato una raccolta fondi che dopo tre anni ha raggiunto il risultato sperato. Anzi due. Supportato dall'associazione GEA di Colli al Metauro, che nell'occasione ha inaugurato la sua nuova sede, la raccolta è terminata con l'acquisto di due mezzi: uno destinato all'associazione Sclerosi Multipla, l'altro per chiunque ne faccia richiesta per visite mediche o terapie. Una iniziativa che parte dalla sofferenza personale e diventa condivisione e anche motivo di festa: questa sera Ivan scenderà dalla sua carrozzina per ballare in piazza, a Colli al Metauro. Tra poco più di un mese sarà a San Marino, per presentare pubblicamente il suo calendario, con cui attraverso il progetto Pro Etiopia legherà il Titano alla realtà meno fortunata.