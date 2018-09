1° ottobre: la prima volta della Stampa Estera

Per la prima volta, ad una cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti, parteciperà una delegazione della Stampa Estera di Roma. È una nuova consuetudine, quella che inizia il prossimo 1° ottobre, che San Marino vuole instaurare con l’Associazione dei giornalisti stranieri accreditati in Italia: offrire loro, cioè, la possibilità di venire in Repubblica ogni 6 mesi, ad ogni cerimonia di insediamento Reggenziale, affinché possano conoscere meglio San Marino e realizzare poi articoli o reportage sulle testate dei loro rispettivi Paesi. Una novità resa possibile soprattutto dal fatto che la San Marino Rtv, tramite la propria corrispondente a Roma, Francesca Biliotti, è entrata quest’anno a far parte del consiglio direttivo della Stampa Estera. La proposta è stata favorevolmente accolta dal Congresso di Stato, che il prossimo 1° ottobre riceverà una delegazione di giornalisti provenienti da tutto il mondo: in particolare, arrivano dalla Spagna, dalla Germania, dal Messico, dalla Slovenia, dall’Iran e dalla Turchia. A guidarli, proprio la presidente della Stampa Estera, Esma Çakir.