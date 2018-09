I Capitani Reggenti faranno visita alla San Marino Rtv

Domani, a mezzogiorno, i Capitani Reggenti Stefano Palmieri e Matteo Ciacci faranno visita alla San Marino Rtv. L'incontro, che si terrà nello studio grande dell'Emittente di Stato, segue l'udienza in cui una nutrita rappresentanza dell'azienda - insieme ai Segretari di Stato all'Informazione Marco Podeschi e alle Telecomunicazioni Andrea Zafferani - si era recata a Palazzo per i 25 anni di San Marino Rtv.



La Reggenza aveva indicato nell'emittente una risorsa importante, richiamando chi vi opera al massimo senso di responsabilità nell'informare e nel formare l'opinione pubblica, con autorevolezza e credibilità. "Oggi – avevano affermato i Capitani Reggenti – di fronte alla diffusione di notizie spesso incontrollate, prive delle dovute verifiche, se non addirittura false e tendenziose, è necessario riaffermare con forza l'importanza del ruolo del servizio pubblico svolto da San Marino Rtv, al servizio del Paese e della sua democrazia”.