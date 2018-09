Cittadinanza e diritti per gli italiani residenti a San Marino: domanì sera incontro pubblico Comites

Di voto e cittadinanza si parlerà nell'incontro pubblico del Comitato degli italiani residenti all’estero in programma domani sera presso la Sala Montelupo di Domagnano

"Cittadinanza e diritti per gli italiani residenti a San Marino" al centro della conferenza pubblica del Comites che si terrà il prossimo Venerdì alle 21 presso la Sala Montelupo di Domagnano.

Temi principale i due progetti di legge che il comitato ha presentato nel novembre scorso, per riformare la normativa sulla cittadinanza e quella sul voto.

Il primo, come punto cruciale, chiede l'eliminazione del dovere di rinuncia alla cittadinanza di provenienza come requisito per ottenere la cittadinanza sammarinese per naturalizzazione.

Si parlerà anche della modifica della normativa sulle Giunte di Castello prevista nel secondo progetto di legge e della richiesta dell'introduzione del diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni amministrative a favore dei residenti da almeno 5 anni.

Ospiti della serata esponenti politici italiani, tra cui i senatori del PD Paola Boldrini, Daniele Manca e l'ex parlamentare Tiziano Arlotti e Valentina Castaldini, ex consigliere comunale Bologna di Alternativa Popolare.



Silvia Sacchi



Sentiamo il vicepresidente Comites Alessandro Amadei