Presentato il bilancio di missione 2017 di San Patrignano alla Luiss di Roma

Punti cardine della comunità: "Recupero e prevenzione"

“San Patrignano è una comunità che crea valore” sono le prime parole del presidente Antonio Tinelli durante la presentazione del bilancio di missione 2017. È di quasi 29 milioni di euro il valore economico generato sulla società da San Patrignano. Le risorse donate e investite nella comunità nel corso dello scorso anno sono state pari a 5.350.000 euro. Ciò significa che ogni euro investito in San Patrignano ha restituito 5 volte tanto alla società, tra formazione professionale, trattamenti riabilitativi e riduzione della criminalità.



Per lo Stato Italiano il valore del risparmio che deriva dal percorso di riabilitazione dei ragazzi è stato quantificato in circa 23 milioni di euro. Un valore che deriva dalla

mancata riscossione, da parte di San Patrignano, delle rette giornaliere per i ragazzi ospitati, che ogni Regione avrebbe dovuto pagare.



Nel video le interviste a Antonio Tinelli, presidente comunità San Patrignano e Pietro Versari, ricercatore Luiss