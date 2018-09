Centro Didattico Ambientale, nel pomeriggio il taglio del nastro

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici inaugura oggi il Centro Didattico Ambientale, nella la Sede del Servizio Igiene Urbana a San Giovanni. Centro Didattico dedicato a tutti i cittadini per la promozione ed il coinvolgimento, in particolare dei giovanissimi, sulle tematiche ambientali. Taglio del nastro alle 16, alla presenza della Reggenza. Anche la Banda Militare con un programma di musiche per fiati. Poi i laboratori introdotti da un gioco didattico musicale. Posizione strategica e potenziale didattico dei locali - sottolinea l'AASS – che consentiranno lo sviluppo critico di ragionamenti sul problema dei rifiuti e la ricerca di soluzioni per un futuro sostenibile.