4 ottobre: Giornata Mondiale degli animali

Oggi, in concomitanza con il giorno di San Francesco, è la Giornata Mondiale degli animali.



La giornata si pone l'obiettivo di migliorare lo standard di benessere degli animali in tutto il mondo e creare consapevolezza ed educazione affinchè vengano considerati come esseri senzienti in tutto il mondo e di conseguenza si valorizzi la qualità della loro vita.



La giornata è stata fondata nel 1925 dallo scrittore tedesco Heinrich Zimmerman a Berlino. Inizialmente seguita solo da Germania, Austria Svizzera e Cecoslovacchia, la giornata venne ufficializzata al Congresso Mondiale delle organizzazioni di protezione animali a Firenze nel 1931.



Una bella occasione per tutti per stare ancora più vicini ai nostri amici a quattro zampe, che sono sempre di più nelle nostre vite. In Italia più del 50% delle famiglie infatti possiede un animale d'affezione.