Hans Zollner: "Pedofilia, la Chiesa ha perso la fiducia costruita in millenni"

Il gesuita membro della Commissione vaticana anti-abusi parla alla Stampa Estera: "Anche l'omertà è fenomeno diffuso: si tenta di proteggere buon nome e potere"

“A causa degli scandali di pedofilia la Chiesa ha perso la fiducia costruita in millenni”. Lo ha detto Hans Zollner, membro della commissione vaticana anti-abusi alla Stampa Estera di Roma.



Pagine dolorose e tristi per la Chiesa, ma peggio è andata a chi ha subìto violenza o abuso, e il compito di chi vuole rendere giustizia è proteggere i deboli, come i bambini. Hans Zollner, membro della Commissione vaticana anti-abusi e presidente del centro protezione minori della Pontificia Università Gregoriana, ha detto di concordare con Papa Francesco quando recentemente ha riferito che i giovani sono infuriati per ciò che è emerso. “Se siamo rappresentanti di Dio ed abbiamo la presunzione di esserlo – ha detto alla Stampa Estera – chi abusa della fiducia vede messa in discussione la stessa fede in Dio e a volte distrutta. In alcuni Paesi, come l'Irlanda, ho constatato che la fiducia è ormai a zero”.

Non è il celibato in sé a condurre all'abuso, ha specificato, altrimenti non sapremmo perché il 95% dei sacerdoti non ne commette. “Ma se non c'è adeguata formazione in seminario e nei primi anni di vita in parrocchia – ha aggiunto – chi inizia a sentirsi solo e frustrato può iniziare rapporti con chi è molto più giovane di lui, proprio perché non ha una maturità psico-affettiva”. E poi c'è stato il grande problema dell'omertà che, per anni, ha impedito ai casi di emergere.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Hans Zollner, commissione vaticana anti-abusi