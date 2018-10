Rimini, controllo della velocità: dal 18 ottobre entra in funzione lo Scout Speed

Giovedì 18 ottobre sulle strade di Rimini parte la sperimentazione dello Scout Speed, il nuovo strumento per il controllo della velocità dei veicoli di cui si è dotata la Polizia municipale. Un sistema di controllo che grazie alle sue potenzialità contribuirà, nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale, a contrastare la velocità oltre i limiti consentiti sulle nostre strade.



Si tratta sostanzialmente di un autovelox che anziché in posizione statica è montato a bordo di un mezzo di servizio, capace di analizzare e misurare mentre il veicolo è in movimento la velocità dei mezzi che non solo lo precedono o superano ma anche incrociano.



Dopo un primo periodo sperimentale, ci saranno due uscite ogni settimana con possibilità di variazione a seconda degli esiti dell’attività. In via prioritaria, il nuovo strumento verrà messo in funzione nelle arterie viarie con il più elevato dato statistico per incidenti legati alla velocità e sulle strade in cui più frequenti sono le segnalazioni e gli esposti dei residenti. L’eccesso di velocità è responsabile di oltre il 20 per cento degli incidenti che si verificano ogni anno a Rimini.