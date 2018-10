13 ottobre: Giornata Mondiale per la Lotta e la Prevenzione dei Disastri naturali

Istituita dalle Nazioni Unite, la Giornata Mondiale per la Lotta e la Prevenzione dei Disastri naturali dal 2009 si pone l'obiettivo di aumentare la consapevolezza per attuare azioni concrete, politiche e pratiche per ridurre i rischi legati a questi fenomeni.



Nel 2017 in totale 335 disastri naturali hanno colpito oltre 95.6 milioni di persone secondo il report di "Centre for Research on the Epidemiology of Disasters". I danni totali riportati ammontano a 335 miliardi di dollari. L'Asia è al primo posto fra i continenti più colpiti, con il 44% dei disastri avvenuti, il 58% delle morti totali e il 70% delle persone colpite.



Lo stato in cui sono avvenuti più incidenti è la Cina, con 25 catastrofi avvenute. L'Italia è il paese più colpito in Europa secondo quanto riporta il sito, con 9 disastri naturali su 39 totali.