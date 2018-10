Tutti pazzi per il Rally Legend: appassionati in strada per ammirare lo spettacolo dei motori

Un evento che, per San Marino, ha riflessi anche sul turismo e sul fronte della visibilità internazionale.

Seconda giornata di gare per l'edizione numero 16 del Rally Legend, una kermesse attesa da sammarinesi e non, amata in tutto il mondo. Grandi numeri anche quest'anno: a inizio evento si era parlato di presenze tra le 50 e le 60mila persone. Per le vie della Repubblica macchine che sfilano e sfrecciano all'improvviso in ogni momento della giornata, da una prova all'altra nei diversi angoli del territorio.



Nel servizio di Mauro Torresi le voci e le emozioni degli spettatori