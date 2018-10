Decathlon a San Marino? Avviata una prima fase valutativa

Sui social e non solo si continua a parlare della possibile apertura del punto vendita sul Titano



Numerosi i commenti, per lo più positivi, rimbalzati sui social dopo l'articolo apparso su un sito web del circondario in base al quale Decathlon, il colosso francese che riunisce sotto il suo marchio una catena di negozi di articoli sportivi sparsi in tutto il mondo, pare abbia manifestato l'interesse ad aprire un punto vendita anche in Repubblica e precisamente all'interno dello stabilimento ex Electronics. Dal Titano nessuna conferma ufficiale: per ora nulla di concreto, al massimo si parla di una prima fase valutativa. A rigor di logica l'azienda, prima di prendere qualunque decisione, riterrà opportuno prendere in considerazione diversi fattori: dall'entità dei flussi turistici in ingresso e il relativo indotto, al peso del movimento sportivo sul territorio, fino alla disponibilità di aree per eventi e la facilità nei trasporti. Se Decathlon aprisse a San Marino sarebbe il 29° Stato raggiunto dal marchio: solo in Italia ci sono 117 negozi in 18 regioni e al momento, quello più vicino alla nostra zona, si trova a Savignano.