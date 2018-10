CORRE (indietro) L'orla LEGALE: stanotte diventa SOLARE

Torna l'ora solare. Stanotte lancette indietro di un'ora tra le 2 e le 3 di notte. Dormiremo un'ora in più ma farà buio prima. L'inverno è alle porte: buon weekend d'autunno

La Ue, dopo un sondaggio su milioni di cittadini soprattutto a nord del Vecchio Continente, rilancia l'idea di abolire il cambio d'ora (legale-solare) 2 volte l'anno. Si vorrebbe di regola l'ora estiva permanente. Saranno comunque i singoli paesi a decidere in piena libertà come oggi. In Italia l'ora legale esiste dal 1966. L'Europa cerca comunque di armonizzare e coordinare i tempi stagionali per non danneggiare scambi, trasporti, viaggi e comunicazioni. D'altronde il fuso a macchia di leopardo diverso in ogni nazione creerebbe il caos degli orologi... l'anarchia del futuro prossimo venturo.

fz