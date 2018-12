Capodanno 2018: San Marino si prepara a festeggiare il nuovo anno

Due location per festeggiare il 2019, in Piazza Sant'Agata con "Illumina Party" e a Borgo Maggiore con "The Countdown"

Emozioni con il botto per la grande festa di fine anno del Natale delle Meraviglie. “Accendi le emozioni” proseguirà tutti i giorni fino al 6 gennaio e chiuderà il 2018 con l'evento della notte di capodanno “Illumina Party”. Una grande festa in piazza Sant'Agata per dare il benvenuto al nuovo anno con il dj set a cura di Mr Lori G e Marco Corona, voce di Radio San Marino. Scenderà in campo, per la prima volta a San Marino, la crew internazionale degli “Onirica – United Artist Performer” che porteranno in esclusiva per il Natale delle Meraviglie lo show “Illumina”. Allo scoccare della mezzanotte inoltre l'immancabile spettacolo pirotecnico seguito da giochi di luci e una pioggia di coriandoli. Le celebrazioni per l'arrivo del 2019 proseguiranno anche martedì 1 gennaio con il tradizionale concerto di capodanno in programma al Teatro Titano.



Affiancata alla festa in Piazza Sant'Agata anche Borgo Maggiore si prepara a festeggiare l'arrivo del nuovo anno con “The Countdown”. Organizzato dalla giunta di castello di Borgo, la serata per aspettare il 2019 inizierà alle 20 con l'apertura degli stand di Birrificio Abusivo & Bar Funivia. Dalle ore 22.00 musica con i dj Yuma e Zyba. L'entrata alla festa è libera, con la possibilità di acquisto di panettone e spumante, per brindare al nuovo anno. Per l'occasione la funivia sarà operativa fino alle 19.30, mentre un servizio navetta gratuito garantirà il collegamento fra Borgo Maggiore e San Marino dalle 23.00 alle 2.00.



Nel servizio l'intervista al direttore artistico del Natale delle Meraviglie, Simone Ranieri