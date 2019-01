Caos targhe estere: le radiazioni per esportazione superano per la prima volta le nuove immatricolazioni

Tendenza emersa nelle pratiche all'Ufficio Registro Automezzi di San Marino

Con l'entrata in vigore in Italia del Decreto Sicurezza le radiazioni di targhe sammarinesi per mezzi destinati all'esportazione hanno superato le nuove immatricolazioni che a loro volta sono diminuite rispetto alla media delle 300 mensili. Non ci sono ancora dati ufficiali ma la tendenza è evidente, riferiscono i funzionari dell'Ufficio Registro Automezzi di San Marino, ed è la prima volta che accade.