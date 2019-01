Natale delle Meraviglie: bilancio eccellente soprattutto nel weekend di Capodanno

Circa 10.000 visitatori in più rispetto al 2017/2018. "Un bilancio che ci regala molte soddisfazioni" afferma Nicoletta Corbelli, direttore Ufficio del Turismo

Si confermano numeri eccellenti quelli del bilancio del “Natale delle Meraviglie” di San Marino. Nel solo fine settimana di Capodanno 36.504 visitatori hanno raggiunto il centro storico per i festeggiamenti, circa 10.000 in più di quelli rivelati lo scorso anno (26.337). I servizi di funivia hanno registrato 15.113 passaggi dal 29 dicembre al 1° gennaio, rispetto agli 8.266 del 2017/2018. Spiccano le giornate del 30 dicembre con 5.488 passaggi (più che duplicati rispetto al 2017) e del 1° gennaio con 3.202 sui 752 dello scorso anno.



“È un bilancio assolutamente positivo quello che emerge dai dati sull'affluenza – afferma Nicoletta Corbelli, direttore dell'Ufficio del Tursimo – che ci regala molte soddisfazioni”. Un capodanno "sfavillante" ha dichiarato Alberto Di Rosa di Next Time Eventi. Natale delle Meraviglie che si è concluso ufficialmente ieri, per il giorno dell'Epifania, con il gioco a squadre della “Caccia al Grinch”.