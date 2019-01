'Un sogno che si avvera'. Rodrigo Alves sulla sua partecipazione all'Eurovision 2019

Continuano i rumors sulla partecipazione di Rodrigo Alves all'Eurovision Song Contest per San Marino. Questa volta a è il sito 'escbubble.com' a riportare una intervista del Ken umano "Anche se la Radio Televisione di Stato sammarinese non ha ancora annunciato il nome - scrive il sito - cosa che farà il 21 gennaio in una conferenza stampa, Rodrigo è impaziente.

"Con il duro lavoro, il rispetto per ciascuno e l'amore, conclude Alves su Instagram, è possibile realizzare i propri sogni". Intanto la San Marino Rtv non conferma, né smentisce.

Ne sapremo di più lunedì prossimo.