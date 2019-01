Natale delle Meraviglie 2018/2019: +21% di arrivi

Diffusi i dati conclusivi sulle presenze di una edizione da record

Le cifre finali restituiscono un quadro più che positivo. 164.132 i visitatori arrivati in bus, auto e camper sul Titano per il Natale delle Meraviglie, spalmati sul periodo 1 dicembre 2018 – 6 gennaio 2019, segnando un aumento del 21% rispetto alla passata stagione, grazie anche al meteo favorevole. Sale pure il numero di turisti nelle strutture ricettive: 14.729 presenze in territorio tramite il sistema Web-alloggiati (contro 9.871 dell'anno passato); mentre gli arrivi nell'arco dell'intera manifestazione ammontano a 7.471 (6.942 nell'edizione 2017/2018).

Con 55.669 passaggi in funivia, inoltre, questa edizione si conferma la migliore degli ultimi 5 anni.

Massima la soddisfazione da parte degli organizzatori – da Nextime Eventi a Mara Verbena, insieme a Segreteria Territorio, Ufficio del Turismo con Expantion Group e Flaviana Facchini, unitamente alle associazioni di categoria - cui va il merito di aver portato in Repubblica installazioni innovative, eventi di qualità, dimostrando grandi capacità di coinvolgimento e creando un'attenzione mediatica continua, “in fattiva sinergia pubblico-privato” - sottolinea il Segretario Michelotti.