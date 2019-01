Uno spazio d'ascolto per uomini maltrattanti a San Marino

La proposta nel corso della serata organizzata dall'associazione "Comunità". Buona la partecipazione di cittadini e politica

Colpisce le donne, ma è un problema degli uomini. Per questo anche San Marino potrebbe in futuro dotarsi uno strumento efficace come uno spazio d'ascolto per uomini maltrattanti. L'idea è maturata dal confronto che ha tenuto a battesimo l'associazione “Comunità”. Per per la sua prima iniziativa pubblica la scelta di una serata dal titolo “Violenza di genere, analisi e prospettive”, affinché una delle emergenze più aberranti, quella che si consuma dentro le mura domestiche, non venga limitata alla sola giornata internazionale.



Scopo dei fondatori dell'associazione, Paolo Rondelli e Giovanni Zonzini, è proprio quello di fare tornare i cittadini a coprire un ruolo attivo nella società, per un risveglio nella coscienza civile che, ieri sera, è partito dal confronto tra Laura Muratori, psicoterapeuta e membro dell'Authority per le Pari Opportunità, la dottoressa Francesca Nicolini e lo psicoteraputa Mauro Masini, uno dei primi ad intuire che è sul lavoro di recupero, anche dell'uomo che commette violenza, che nasce una risposta completa ad una emergenza che anche a San Marino ha numeri importanti: sul Titano nel 2018 sono stati 76 i casi di segnalazioni in ambito penale e 51 in sede civile. Diversi gli spunti di riflessione che la serata ha messo in fila, a dieci anni dalla legge del 2008, che ha dato specifica legislazione sul Titano.



Entro marzo l'associazione “Comunità” proporrà un'altra serata: anche in questo l'argomento, ne sarà scelto uno che abbia impatto sociale, sarà affrontato da punti di vista diversi. Affinché ognuno possa formarsi, o recuperare, il suo.



s.b