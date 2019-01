Residenze: estratti i 20 che risiederanno sul Titano, 19 sono italiani

20 nuove residenze concesse a San Marino. Questa mattina all'ufficio di stato civile l'estrazione dei nominativi dei lavoratori che potranno risiedere sul Titano, come previsto dal decreto delegato 154 di dicembre. Il testo aveva infatti aperto a questa possibilità per 20 persone con un contratto a tempo indeterminato con un'azienda in Repubblica da almeno 15 anni. 41 sono state le domande presentate.



19 degli estratti hanno cittadinanza italiana e uno di un altro Paese dell'Unione Europea. Sono 17 uomini e tre donne. La procedura di sorteggio è avvenuta alla presenza della dirigente dell'ufficio di stato civile, Lorella Stefanelli, e dei direttori di dipartimento di Affari Istituzionali e Giustizia ed Esteri.



Ora si procederà con l'esame dell'effettivo possesso dei requisiti, tramite gendarmeria e ufficio attività economica. Una volta fatta la verifica, partirà la pratica di immigrazione. Si tratta di una residenza effettiva che comporta, quindi, l'acquisto di una casa o un affitto. Gli interessati, nelle prossime ore, riceveranno un'anticipazione della comunicazione di avvenuta estrazione via posta elettronica.



