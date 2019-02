San Marino Rtv protagonista all'Università di Urbino con la tesi di Alessandro Ciacci

Tutta la storia e le curiosità della nostra televisione di stato, dalla sua nascita ad oggi

Dal 1989 ai giorni nostri, da quando Marzio Cesarini fonda “Tele San Marino” con il proposito di creare un telegiornale per gli abitanti della Repubblica all'attuale Direttore Generale Carlo Romeo e l'approdo sul satellite.



La vita della nostra televisione diventata una tesi universitaria discussa da Alessandro Ciacci per il corso di laurea in Informazione, Media e Pubblicità.



Seguiranno aggiornamenti in giornata, con il video della discussione