Forum del Dialogo, pronta la quarta edizione

15 e 16 marzo torna il Forum del Dialogo. Quest'anno il tema sarà “Dialogo con i nostri tempi: problemi, opportunità, prospettive”.

È impegnativo, ma è un argomento che va affrontato per ricercare una soluzione.

Saranno proprio i fenomeni che stanno segnando la nostra società ad essere trattati nella quarta edizione del Forum del Dialogo.

Quindi lavoro, emigrazione, povertà, uso delle tecnologie e felicità dell’uomo dell'era post-moderna.

Per questo verranno messe a disposizione le professionalità di esperti di Università italiane e dalla Caritas, ma anche testimonianze prestigiose, tra le quali quella del Direttore del Ministero della Gioventù del Senegal, Gueye Mor.

Un forum che vuole confermare il ruolo di San Marino come “crocevia internazionale” di dialogo. Come lo scorso anno, infatti, il Forum avrà il Patrocinio del Consiglio d’Europa che viene ad affiancarsi a quello dei Capitani Reggenti e del Congresso di Stato, dell’Ambasciata d’Italia, della Diocesi e delle Giunte dei Nove Castelli.

Poi una novità: a partecipare anche alcuni Comuni del Circondario: San Leo, Novafeltria e Morciano di Romagna.



SIlvia Sacchi