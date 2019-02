Masterchef Italia 8: Samuele Cesarini protagonista della quinta puntata

Prosegue l'avventura di Samuele Cesarini, il 23enne sammarinese concorrente di Masterchef, nella puntata andata in onda nella serata di ieri che lo ha visto protagonista. A partire dalla vittoria nell'Invention Test, nel quale ha trionfato con un dolce. Dopo la terza Mystery Box della stagione, nella quale i 17 concorrenti si sono trovati davanti a dieci strumenti da cucina e ad un tagliere con 10 ingredienti, è stato il vincente Guido a scoprire per primo il tema della prova che ha portato il sammarinese alla prima vittoria di ieri: pane e il cioccolato. Fra piatti dolci e salati, il macellaio del Titano sceglie di cimentarsi in un panpepato che conquisterà i giudici e lo decreterà capitano di una delle due brigate nella prova successiva. Al castello di Grinzane Cavour, nelle Langhe, in una esterna che vede protagonisti tartufo e vino, sarà proprio la sua squadra a trionfare contro la brigata "rossa" capitanta da Gloria. I cuochi amatoriali hanno cucinato per 60 tra i più famosi “trufulau” e produttori di vino della zona: un menù libero con almeno una portata a base di oro bianco d’Alba. Una difficoltà in più: l'abbinamento di un vino per ogni portata tranne che per il dolce. Ad agevolare Samuele, il vantaggio di poter seguire i consigli di un esperto di vini.