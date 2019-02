"Il vero ascolto": la campagna solidale di Telefono Azzurro per aiutare i più giovani

Fino al 23 febbraio sarà possibile donare 2, 5 o 10 euro al numero 45592. I dati 2018 parlano di un forte aumento del Cyberbullismo

Fino al 23 febbraio Telefono Azzurro, la onlus che da oltre trent'anni aiuta migliaia di bambini e adolescenti, promuove la campagna “Il vero ascolto”. Attraverso un sms o una chiamata da rete fissa al 45592 sarà possibile donare 2, 5 o 10 euro e aiutare Telefono Azzurro a potenziare il servizio di ascolto e la gestione delle richieste di aiuto. Solo nel 2018 la onlus ha gestito complessivamente 1416 casi attraverso la linea delle emergenze e quasi 3000 tramite la linea che offre H24 consigli e informazioni su problematiche legate all'infanzia e all'adolescenza. La maggior parte delle segnalazioni riguarda casi di abuso e violenza e negli ultimi tempi stanno emergendo sempre più problematiche legate al mondo di internet. Attraverso la linea telefonica e altri canali, nell'ultimo anno sono stati gestiti oltre 250 casi che hanno coinvolto principalmente pre-adolescenti (45%) e adolescenti (44.1%) di sesso femminile (65%). In più del 40% dei casi le richieste di aiuto sono legate al cyberbullissmo, in crescita del 10% rispetto al 2017. Altre sono relative al sexting (16,9%), alla dipendenza da internet (6,4%), l'addescamento di adulti su minore (6,1%), la violazione della privacy (5,1) e diverse altre problematiche. In buona parte dei casi i ragazzi hanno indicato come responsabile dei propri disagi legati al web un amico o un'amica. Non mancano però circostanze in cui il presunto responsabile sia identificato in un estraneo o un parente.