Turismo di sosta sul Titano: olandesi e lombardi al top delle presenze

Dati tratti dal piano di promozione turistica 2019

E' la Lombardia la regione italiana da cui arrivano la maggior parte dei turisti di sosta. Gli olandesi, invece, sono i più numerosi tra gli stranieri. Tutti dati che emergono dal piano di promozione turistica 2019 che delinea anche i top event di quest'anno. Scopriamoli insieme



La tappa del giro d'Italia il 10 maggio, il campionato europeo di calcio under 21 con partite al San Marino stadium il 18,21 e 24 giugno, il Gran Premio di Moto Gp dal 13 al 15 settembre, un nuovo appuntamento estivo con radio DeeJay e artisti di livello della musica italiana, il Rally Legend e – in attesa di conferma – sia gli Internazionali di Tennis che Timeline, seconda edizione. Sono i “Top Event” citati nel piano di promozione turistica per il 2019 che prevede un impegno economico, tra partecipazione a fiere internazionali di settore e quant'altro, di 1 milione e 476mila euro.

Il piano analizza anche l'andamento del 2018, con i numeri sul turismo di sosta riferiti a coloro che si trattengono almeno una giornata intera a sul Titano.

L'anno scorso sono stati 84.210 i turisti registrati nelle varie strutture ricettive sammarinesi: poco più di 50mila gli italiani e il resto stranieri. La media del soggiorno è vicina ai 2 giorni, in lieve aumento rispetto al 2017. L'hotel resta il tipo di alloggio preferito dal 78% dei turisti di sosta. A seguire il Centro Vacanze di San Michele, con oltre 14.400 arrivi. Numeri molto più bassi per le altre strutture ricettive, come gli affittacamere, i residence e gli istituti religiosi, anche se il trend è decisamente in crescita. Ma da dove vengono i turisti che scelgono San Marino? Tra gli italiani i più numerosi sono i lombardi, seguiti dai laziali, gli emiliano romagnoli, i veneti e i toscani. A livello internazionali invece i turisti più numerosi si confermano gli olandesi che precedono i tedeschi – in forte crescita – i francesi, gli americani, i polacchi e i russi.



l.s.