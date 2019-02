Giornata giustizia sociale, la CSU " la chiave è un lavoro dignitoso"

In occasione della Giornata mondiale sulla giustizia sociale, che si celebra oggi, la CSU fa proprio il messaggio del Direttore dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) Guy Ryder, in cui afferma che il lavoro dignitoso è la chiave per raggiungere uno sviluppo sostenibile e realizzare la giustizia sociale, che è a sua volta il fondamento per la pace duratura. Lo slogan delle Nazioni Unite per la giornata di oggi è: “se vuoi la pace e lo sviluppo, lavora per la giustizia sociale”