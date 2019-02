Scontro sulla giustizia: la reazione degli avvocati

L'Ordine punta il dito su una lotta politica che ha raggiunto livelli intollerabili e sta provocando danni e “lacerazioni – sottolineano - che richiederanno anni per essere sanate”. Presto l'assemblea per valutare forme di sensibilizzazione e di protesta

Impossibile rimanere inerti di fronte al rischio di progressiva delegittimazione della giustizia. Pur non entrando nel merito e senza abbandonare l'atteggiamento costruttivo mantenuto finora ma fuori da ogni ambito decisionale, gli avvocati e notai sammarinesi prendono decisamente posizione di fronte ad uno scontro politico senza precedenti che mina un settore fondamentale della società, con ripercussioni importanti anche sull'economia, “provocando – rimarcano in una nota – lacerazioni che richiederanno anni per essere risanate”.



Caduti nel vuoto tutti i richiami alla ragionevolezza, ora è proprio sui “danni immensi” che il conflitto in atto sta causando che si vuole porre con forza l'accento. Presto la convocazione dell'assemblea dell'Ordine per valutare le più opportune forme di sensibilizzazione e di protesta. L'obiettivo resta quello di stemperare gli animi e giocare auspicabilmente un ruolo di mediazione tra le parti.



