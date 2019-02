Unioni civili: oggi la prima registrazione allo Stato Civile

Oggi pomeriggio sarà registrata la prima unione civile a San Marino dopo l'approvazione della legge che lo consente anche in Repubblica. Alle 16,30 allo stato civile si uniranno due uomini, Marco Cervellini ed Emanuele Leuzzi. Una giornata, quella di oggi, considerata storica dai promotori dell'allora progetto di legge che questa mattina sono stati ricevuti in udienza dai Capitani Reggenti. I Capi di Stato hanno parlato dei principi di "rispetto della diversità" e della "dignità della persona in ogni ambito dell'esistenza". La normativa, per la Reggenza, è un "testo estremamente avanzato" che recepisce le "legittime aspirazioni di tanti concittadini". I sostenitori del progetto di legge, durante l'udienza, hanno fatto riferimento alla condizione di difficoltà, ora superata, in cui si trovavano i sammarinesi impossibilitati ad unirsi civilmente con il proprio partner. Le unioni potranno essere celebrate anche nei luoghi istituzionali, come Palazzo Pubblico.



Nel video, le interviste al segretario di Stato agli Interni, Guerrino Zanotti, e della prima firmataria del progetto di legge, Valentina Rossi