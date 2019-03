1 marzo: le città si spengono nella giornata del risparmio energetico

La Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, ideata nel 2005 dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2

"M'illumino di Meno" torna per la 15/a edizione, e quest'anno è dedicata all'economia circolare. L'invito agli italiani è riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare "il fine vita" delle cose. Le risorse finiscono, è il messaggio della Giornata, ma tutto si rigenera: bottiglie dell'acqua minerale che diventano maglioni, carta dei giornali che ritorna carta dei giornali, una cornetta del telefono diventa una lampada, fanghi che diventano biogas.



Il Comune di Rimini aderisce all'iniziativa di Caterpillar e spegne, dalle 17.30 per tutta la notte, alcuni dei monumenti più importanti della città come: l’Arco d’Augusto, il Tempio Malatestiano, la statua di Papa Paolo V, la Fontana della Pigna e la facciata del Teatro Galli.



La Genga aderisce all’iniziativa - spiega una nota - attraverso il suo mezzo più efficace: camminare a piedi nella natura. Lo farà con altre associazioni ed enti pubblici, con cui ha messo a punto un programma comune. In particolare: Comune di Coriano, Pro Loco Coriano, Gruppo Cammina Coriano, Comune di Verucchio, Gruppo Cammina In Wellness Verucchio e Giunta di Castello di Serravalle.



Domani pomeriggio 2 marzo, i trekkisti partiranno da Coriano, da Verucchio e da San Marino per ritrovarsi tutti nel parco Ausa di Dogana e poi rientrare nelle rispettive sedi.



Come tutti gli anni, in Italia si spegneranno dalle 19 alle 20 le piazze italiane, i monumenti (la Torre di Pisa, il Colosseo, l'Arena di Verona), i palazzi della politica (Quirinale, Senato e Camera), sedi di aziende private ed enti pubblici, e tante case dei cittadini. Quest'anno in decine di Musei si organizzeranno visite guidate a bassa luminosità, nelle scuole si discuterà di efficienza energetica, in tanti ristoranti si cenerà a lume di candela, in piazza si farà osservazione astronomica approfittando della riduzione dell'inquinamento luminoso.



Tutti sono invitati a fare qualcosa per risparmiare energia.