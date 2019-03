Diritti umani: Camera Penale San Marino celebra il coraggio di Nasrin Sotoudeh, condannata a 38 anni di reclusione da Teheran

Vicinanza e solidarietà della Camera Penale di San Marino a Nasrin Sotoudeh, avvocato iraniana condannata a 38 anni di reclusione e 148 frustate dal Tribunale rivoluzionario di Teheran, per aver svolto la propria attività professionale in difesa delle donne, di prigionieri politici dissidenti e giornalisti perseguitati dal regime iraniano. Nasrin Sotoudeh – scrivono - è l’esempio di un'avvocatura disposta a sacrificare gli affetti, la propria libertà ed anche la vita pur di preservare la propria indipendenza e l’effettività del diritto di difesa. La Camera Penale condanna fermamente la persecuzione in atto nei suoi confronti, nonché di tutti i colleghi che difendono i diritti umani.