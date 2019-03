Global Strike for Future: grande partecipazione a San Marino

Tantissima partecipazione sul Pianello a San Marino per la manifestazione mondiale "Global Strike for the future".



Studenti, bambini e associazioni si sono riuniti pacificamente per manifestare a tutela dei diritti della terra, prendendo come esempio l'iniziativa della sedicenne svedese Greta Thunberg. Anche le Scuole Medie di Serravalle e Fonte dell'Ovo hanno coinvolto studenti ed insegnanti con iniziative a tema. Il San Marino Green Festival, partiito oggi, ha dedicato un manifesto alla giovane attivista.



La manifestazione è anche appoggiata dalla Commissione Politiche Giovanili e dalla Reggenza, che vede nel riscaldamento globale "la sfida più importante che l’umanità intera dovrà affrontare nei prossimi decenni".