No vax in calo sul Titano

Forte calo degli obiettori alle vaccinazioni sul Titano. Lo scrive l'Iss che attribuisce questo risultato al lavoro svolto dal personale coinvolto a vario titolo in questo settore. Dai dati preliminari dell’analisi annuale relativa ai tassi di copertura alle nove vaccinazioni obbligatorie in Repubblica, risulta che tra i nati nel 2016, sui 273 bambini assistiti dall’ISS, sono state 18 le obiezioni alla vaccinazione, pari al 6,5%. Tra i nati nel 2015, quando la popolazione assistita era di 294 bambini, gli obiettori erano stati invece 33, con una incidenza dell’11,22%. Inoltre, prosegue la nota, alla fine dello scorso anno sono stati vaccinati anche 8 ex obiettori o ritardatari al vaccino esavalente e 66 neo vaccinati che risultavano obiettori o ritardatari al vaccino trivalente. I dati completi sulle coperture vaccinali verranno forniti durante la settimana europea delle vaccinazioni promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in programma da 24 al 30 aprile.