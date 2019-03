Attentato Christchurch: il cordoglio di San Marino

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Nicola Renzi, ha inviato un messaggio di cordoglio al Primo Ministro della Nuova Zelanda Jacinda Ardern, dopo l'attentato a Christchurch. "Indipendentemente dal luogo in cui episodi come questi si verificano - ha detto Renzi - quando l'odio e la violenza arrivano a tanto, dobbiamo essere uniti a difesa di un'idea diversa di mondo in cui vivere".