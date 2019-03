Caso di morbillo sul Titano: cittadina sammarinese contrae la malattia all'estero, già dimessa

Iss: "Situazione monitorata e sotto controllo"

Un caso di morbillo è stato accertato oggi in una sammarinese di 36 anni, di ritorno da un viaggio intercontinentale. La donna, che non l'aveva mai contratto e non risultava vaccinata, si è presentata ai servizi dell'Iss manifestando le caratteristiche eruzioni cutanee della malattia infettiva. Terminati gli accertamenti, la paziente è già stata dimessa. Attivate tutte le procedure del caso: sono state richiamate tutte le persone venute in contatto con la paziente - una dozzina - compreso il personale sanitario, e vaccinati coloro che non risultavano immunizzati.



La situazione resta monitorata. “Dato il periodo di incubazione della malattia – fanno sapere dall'Istituto - è presumibile che il contagio sia avvenuto mentre si trovava all’estero”. L’ultimo caso di morbillo registrato a San Marino risale al 2012.