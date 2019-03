"Starsky e Hutch a San Marino": la coppia che vuole liberare il mondo dai rifiuti

Sono Martin Hutchinson e il suo cane Starsky che stanno girando il mondo in bicicletta mappandolo in base al numero di rifiuti incontrati e raccolti

Martin Hutchinson è un ex vigile del fuoco di Manchester che 13 anni fa ha deciso di salire sulla sua bicicletta e girare il mondo con un obiettivo ben preciso: sensibilizzare le persone, soprattutto i giovani, sulla tutela dell'ambiente. Cinque anni fa si è aggiunto al suo viaggio un fedele compagno, il cane Starsky trovato da cucciolo in un canile in Portogallo. La coppia gira il mondo mappandolo in base al numero di rifiuti incontrati e raccolti. In questi anni ha visitato più di 680 scuole e università e anche a San Marino ha voluto incontrare gli alunni delle medie, superiori e università.



La coppia ha avuto la possibilità di incontrare i Capitani Reggenti Mirco Tomassoni e Luca Santolini. Martin è stato accolto dal "Comitato per la sostenibilità di San Marino", colpito dalla bella storia dell'ex pompiere inglese. La speranza di migliorare il mondo, ha spiegato Martin, è affidata alle nuove generazioni: “La tecnologia ci rende senza creatività e senza immaginazione, è un problema anche per l’ambiente, soprattutto con i ragazzi”. Stursky e Hutch vogliono continuare a pedalare e a ripulire il mondo almeno fino al 2030 con meta finale l'Australia.



Nel servizio l'intervista a Martin Hutchinson