Caso Morbillo: Iss, "La sammarinese ha sempre aderito alle vaccinazioni proposte prima di compiere viaggi”

Sul caso di morbillo a San Marino, contratto da una donna di ritorno da una vacanza fuori continente l'Iss precisa: “La sammarinese ha sempre aderito alle vaccinazioni proposte prima di compiere viaggi”. Scrive l' Ufficio Vaccinazioni. “La mancata vaccinazione al morbillo è da imputarsi al fatto che, al tempo, non era contemplata – specifica ancora l'ISS -. E' stata infatti introdotta tra quelle obbligatorie, solo con l’ultima revisione del calendario vaccinale e non risultava specifica per il paese di destinazione”.