Meteo: in arrivo un nuovo sbalzo termico. Qualche sito prevede anche neve



Marzo, si sa, è “pazzerello” con accenni primaverili – quest'anno anche semi-estivi – e ritorni all'inverno. Ed un nuovo rovesciamento di fronte avverrà anche all'inizio della prossima settimana con l'alta pressione che si sposterà verso il nord Europa, lasciando spazio ad un fronte decisamente freddo.



Lunedì, almeno fino al tardo pomeriggio, non presenterà particolari cambiamenti. Poi inizieranno i primi fenomeni sul triveneto che presto scenderanno sull'Emilia-Romagna. Dalla serata di lunedì, come riporta il sito meteo dell'Areonautica Militare, le temperature subiranno un brusco calo con le minime che arriveranno fino a 3°C. Il tutto condito anche da piogge, anche a carattere temporalesco, che termineranno a metà giornata di martedì. C'è però anche chi, come meteo.sm, che si sbilancia prevedendo nevicate dai 450-500 metri, in pratica nella parte alta della Repubblica.



fm