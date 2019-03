San Marino mette al bando la plastica da mense scolastiche e non solo

Lo annuncia il Segretario Podeschi

San Marino metterà al bando la plastica delle mense scolastiche. Il Segretario per l'Istruzione Marco Podeschi, ha annunciato che dal prossimo anno scolastico sarà eliminata la plastica monouso - stoviglie, bicchieri, piatti, contenitori - dal servizio mensa. Misura analoga la settimana scorsa è stata annunciata dal Comune di Rimini.



Il provvedimento sarà esteso a San Marino anche ai distributori automatici installati nelle scuole da società private, in cui bevande e alimenti sono prevalentemente disponibili in contenitori di plastica. Ai dirigenti scolastici è stato quindi chiesto di privilegiare per il prossimo anno fornitori che non abbiano imballi plastica per i prodotti alimentari, compresa l'acqua minerale.



