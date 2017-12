Trasporto Rapido Costiero, primi test preliminari per l’infrastruttura

Prima giornata di test preliminari per l’infrastruttura del Trasporto Rapido Costiero. Da oggi infatti sono iniziate le prime prove sul tracciato dell’opera che andrà a cambiare il sistema di trasporto collettivo del territorio. Le prove in corso e che proseguiranno anche domani sono effettuate con i mezzi attualmente in uso per il trasporto pubblico locale e sono propedeutiche alla fase di collaudo, che avverrà invece utilizzando i nuovissimi filobus simili per conformazione ai mezzi interamente elettrici (Exqui.City18T) scelti a servizio del Trasporto Rapido Costiero. Altri test saranno effettuati tra dicembre e gennaio. Procede quindi il percorso che porterà all’entrata in funzione di un sistema di trasporto collettivo efficiente, a basso impatto ambientale e che rappresenterà l’elemento centrale del nuovo assetto della mobilità del territorio. Completati i lavori all’infrastruttura, oltre ai test sui mezzi, il prossimo anno saranno finalizzati i lavori relativi alla predisposizione delle nuove fermate e delle opere complementari.

Comunicato stampa